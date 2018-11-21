Trump Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'ne artık komedyen çağırmayacağını açıkladı

Trump, Twitter üzerinden her yıl düzenlenen ve geçen yıl kendisinin katılmadığı Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nde ciddi bir değişikliğe gittiğini duyurdu.

Trump, geçen yıl komedyen Michelle Wolf'un kendisini eleştirmesine alındığını belirttiği paylaşımında "Kendini komedyen sanan Michelle Wolf geçen yıl o kadar kötü espriler yaptı ki ilk defa bu yıl, bir komedyen yerine bir yazar davet edeceğim. Ölmekte olan bir geceyi ve geleneği kurtarmak için iyi bir ilk adım. Belki etkinliğe katılırım bile?" ifadesini kullandı.

Etkinliğe bu yıl yazar Ron Chernow'un etkinliğe katılacağı açıklandı. George Washington, Alexander Hamilton ve Ulysses S. Grant gibi isimlerin biyografisini yazan Chernow konuyla ilgili açıklamada bulunmadı.

Geçen yıl düzenlenen etkinlikte komedyen Wolf, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders'ı eleştirerek, "Gerçekleri yakıyor ve daha sonra külleriyle yüzüne makyaj yapıyor. Bu sayede buğulu gözlerle bakabiliyor" demiş ve bu espri gündem olmuştu.

Wolf, daha sonra, "Yaptığım esprilerin arkasındayım. Tek bir kelimesini değiştirmem" dedi.

94 YILLIK YEMEK DAVETİ

Gazeteciler, ünlüler ve politikacıları bir araya getiren basın etkinliğine, 1924'ten bu yana göreve gelen her ABD başkanının en az bir defa katıldığı biliniyor.

Başkanlar yemek davetinde basın temsilcileri için neşeli bir konuşma yaparak geleneği sürdürüyor.

ABD'nin eski başkanı Barack Obama, 8 kez geleneksel katılmıştı.

Başkanların bu yemeğe katılmadığı örnekler ise az. Richard Nixon, 1972'de daveti görmezden gelmişti. 1978'de Jimmy Carter, bitkin olduğunu söyleyerek katılmamış, Ronald Reagon'ın 1981'deki davete gitmemesinin nedeni ise vurulmasının ardından tedavi görüyor olmasıydı.

(Sputnik)