Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump'ın İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen'i görevden alacağı iddia edildi

Washington Post gazetesi, Trump'ın Adalet Bakanı Sessions'ın ardından İç Güvenlik Bakanı Nielsen'i de görevden alacağını iddia etti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen'i görevden almaya hazırlandığı iddia edildi.
 
Amerikan Gazetesi Washington Post'ta dün akşam yer alan bir haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen'i yakın bir tarihte görevden almaya hazırlandığı iddia edildi.
 
Post, 5 isimsiz kaynaktan aldığı bilgiye dayandırdığı haberinde Trump'ın Nielsen'in performansından memnun olmadığını ve  Meksika sınırındaki ABD silahlı kuvvetlerine yapacağı planlı bir ziyareti iptal ettiğini söyledi.
 
Post'a göre, Trump danışmanlarına Nielsen'i değiştirmek istediğini, önümüzdeki haftalarda ya da daha erken bir tarihte görevden alınabileceğini söyledi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sokak ortasında pompalı tüfekli kız kavgası

Sokak ortasında pompalı tüfekli kız kavgası

BİM aktüel 16-23 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

BİM aktüel 16-23 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'te

A101 15 Kasım 22 Kasım aktüel ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi

A101 15 Kasım 22 Kasım aktüel ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA