Trump'ın İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen'i görevden alacağı iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen'i görevden almaya hazırlandığı iddia edildi.

Amerikan Gazetesi Washington Post'ta dün akşam yer alan bir haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen'i yakın bir tarihte görevden almaya hazırlandığı iddia edildi.

Post, 5 isimsiz kaynaktan aldığı bilgiye dayandırdığı haberinde Trump'ın Nielsen'in performansından memnun olmadığını ve Meksika sınırındaki ABD silahlı kuvvetlerine yapacağı planlı bir ziyareti iptal ettiğini söyledi.

Post'a göre, Trump danışmanlarına Nielsen'i değiştirmek istediğini, önümüzdeki haftalarda ya da daha erken bir tarihte görevden alınabileceğini söyledi.