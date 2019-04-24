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Trump bu yıl da 'Büyük Felaket' ifadesini kullandı

ABD Başkanı Donald Trump, Ermeniler tarafından 1915 olaylarının yıl dönümü olarak kabul edilen 24 Nisan'a ilişkin Ermenice 'Büyük Felaket' anlamına gelen 'Meds Yeghern' ifadesini kullandı.

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Trump, 1915 olaylarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün 20. yüzyılın en büyük toplu katliamlarından olan Meds Yeghern'de acı çekmiş olanların anısını hatırlıyoruz." ifadesini kullandı.

"1915 yılından itibaren 1,5 milyon Ermeni'nin sınır dışı edildiğini, öldürüldüğünü ya da tehcir edildiğini" ileri süren Trump, "Ermeni toplumunun yeniden kurulmasına ve hayatlarının kurtarılmasına birçok Amerikalının katkı yaptığını, acı çekenlerin hatıralarına saygı gösterdiklerini ve Ermenilerin büyük bir düşmanlık karşısında ABD de dahil dünyanın dört bir yanında dinamik topluluklar oluşturduklarını" belirtti.

Trump, "Bir daha tekrar etmemesi için geçmişten dersler çıkarmaya söz veriyoruz. Ermenilerin ve Türklerin sancılı mazileriyle hesaplaşmak ve onu kabullenmek üzere gösterdikleri çabaları memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Trump, göreve geldikten sonraki iki açıklamasında da "Meds Yeghern" ifadesine yer vermiş, önceki ABD Başkanı Barack Obama da konuyla ilgili tüm açıklamalarında bu ifadeyi kullanmıştı.

ABD başkanları, 1993 yılında Bill Clinton döneminden bu yana 1915 olaylarıyla ilgili her yıl düzenli yazılı açıklama yapıyor. 1915 olayları genellikle "büyük felaket, tehcir ve katliam" gibi ifadelerle betimleniyor.

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