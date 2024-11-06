Associated Press (AP) ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, ABD'nin İsrail politikasına tepkili Amerikalı Müslümanların ve Arapların en fazla yaşadığı Michigan'da seçim sonuçları belli oldu.
Trump, Michigan'ın 15 delegesini hanesine yazdırdı.ÇOK SAYIDA MÜSLÜMAN YAŞIYOR
Michigan'da açık kaynaklara göre 250 bine yakın Arap Amerikalı ve Müslüman yaşıyor.
2020 seçimlerinde Demokrat parti adayı Biden, Cumhuriyetçi rakibi Trump'tan 154 bin 188 daha fazla oy alarak seçimi kazanmıştı.
"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.