İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2024 Çarşamba / 5 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2101
  • EURO
    36,8324
  • ALTIN
    2934.58
  • BIST100
    8862.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump çekişmeli eyaletlerden Michigan'ı da alarak delege sayısını 292'ye yükseltti
Dünya

Trump çekişmeli eyaletlerden Michigan'ı da alarak delege sayısını 292'ye yükseltti

ABD'de Demokrat yönetimin Gazze soykırımına desteğine tepkili Amerikalı Müslümanların ve Arapların en yoğun yaşadığı Michigan'da da Demokrat aday Kamala Harris, rakibi Donald Trump karşısında kaybetti.

AA6 Kasım 2024 Çarşamba 21:05 - Güncelleme:
Trump çekişmeli eyaletlerden Michigan'ı da alarak delege sayısını 292'ye yükseltti
ABONE OL

Associated Press (AP) ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, ABD'nin İsrail politikasına tepkili Amerikalı Müslümanların ve Arapların en fazla yaşadığı Michigan'da seçim sonuçları belli oldu.

Netanyahu ve Trump tebrik telefonunda İran'ı görüştü

Joe Biden-Kamala Harris yönetiminin Gazze soykırımına verdiği desteğe tepkili Amerikalı Müslümanların ve Arapların en yoğun yaşadığı "salıncak eyaletlerden" Michigan'da, başkanlık seçimini Cumhuriyetçi aday Trump kazandı.

Trump, Michigan'ın 15 delegesini hanesine yazdırdı.

ÇOK SAYIDA MÜSLÜMAN YAŞIYOR

Michigan'da açık kaynaklara göre 250 bine yakın Arap Amerikalı ve Müslüman yaşıyor.

2020 seçimlerinde Demokrat parti adayı Biden, Cumhuriyetçi rakibi Trump'tan 154 bin 188 daha fazla oy alarak seçimi kazanmıştı.

ABD seçimlerini kaybeden Harris mağlubiyet konuşması yapacak

ABD başkanlık seçiminde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.

Biden dönemi Trump'a yaradı

Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.