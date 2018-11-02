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Trump: Çin Devlet Başkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 'çoğunlukla ticaret' üzerine 'uzun ve çok iyi' bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

  • DHA
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Trump, konuyla ilgili resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Çin devlet Başkanı ile uzun ve çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Ağırlıklı olarak ticaret olmak üzere birçok konu hakkında konuştuk. Görüşmelerimiz oldukça iyi gidiyor ve Arjantin´deki G20 Zirvesi´nde de bir araya geleceğiz. Ayrıca Kuzey Kore hakkında da konuştuk" dedi.
 
 
Trump´ın Çin üzerinde uyguladığı ek gümrük vergileri ve Çin´in misilleme gümrük vergileri, iki ülke arasında ticari gerginliğe sebep olmuş ve ikili ilişkilerine zarar vermişti. Söz konusu görüşme sonucunda yeni anlaşmalar yapılıp yapılmayacağı bilinmezken, NBC´de yer alan habere göre Trump´ın isteği üzerine gerçekleştirilen görüşmede Jinping, ABD ve Çin´in ekonomik ve ticari sorunlara "ortaklaşa kabul edilmiş çözümler" bulunması gerektiğini vurguladı ve Arjantin´de Trump´la görüşmeyi heyecanla beklediğini ekledi. 
 

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