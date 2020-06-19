AA 19 Haziran 2020 Cuma 17:20 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 17:20

Trump, eski Başkan Barack Obama döneminde başlatılan DACA'nın durdurulmasına yönelik taleplerinin dün Yüksek Mahkemece reddedilmesinin ardından son gelişmeleri Twitter hesabından paylaştı.

Yüksek Mahkemenin ilgili adımını futbol maçları hakkındaki "bahis" oyunlarına benzeten Trump, "Yüksek Mahkeme bizden DACA hakkındaki adımımız konusunda tekrar başvuru istedi. Hiçbir şey kazanılmadı ya da kaybedilmedi." ifadesini kullandı.

Trump, mahkemenin istediği belgeleri tamamlayarak yeniden başvurularını yapacaklarının altını çizerek, "Ben, DACA'dan faydalanan kişilerle Demokratlardan daha fazla ilgilenmek istedim ancak Demokratlar son iki yıldır bu konuda müzakereleri reddediyor. Onlar DACA'yı terk etti." değerlendirmesinde bulundu.

- YÜKSEK MAHKEMENİN DACA KARARI



Yüksek Mahkeme dün 4'e karşı 5 oyla alınan kararla Trump yönetiminin DACA'yı sonlandırma kararını reddetmiş ve programın devamına karar vermişti.

Mahkeme, Trump yönetiminin, DACA programının sonlandırılması için federal yasalar kapsamında yeterli gerekçeyi sağlayamadığına hükmetmişti.

Trump ise Twitter'dan yaptığı açıklamalarda, "Yüksek Mahkemenin beni sevmediği izlenimine kapıldınız mı?" demiş ve mahkemenin taraflı kararlar aldığını ima etmişti.

- DACA, 700 bin yasa dışı göçmeni sınır dışı edilmekten koruyor



ABD'de "DACA" olarak bilinen yasa kapsamında ülkeye yasa dışı getirilmiş çoğu Latin kökenli yaklaşık 700 bin gencin 5 Mart 2018'e kadar yasal durumlarını düzenlemelerine ya da ülkeyi terk etmelerine ilişkin kararı Eylül 2017'de imzalayan Trump, sonraki açıklamalarında belli koşulları sağlayanlar için vatandaşlık imkanı sağlanacağını dile getirmişti.



DACA Programı, 2012 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından getirilmiş ve söz konusu kişilere iki yıllık çalışma izni ve yasal imkanlar sağlanmıştı. Bu kararın anayasaya aykırı olduğunu savunan Trump yönetimi, Eylül 2017'de programı bitirme kararı aldığını açıklamış, geçen hafta San Francisco Federal Bölge Yargıcı William Alsup ise kararın yürütmesini durdurmuştu.



İç Güvenlik Bakanlığı da mahkemenin kararının ardından şu aşamada herhangi bir sınır dışı işlemi yapmadıklarını ve DACA programı kapsamındaki kişilerin 2 yıllık izinlerinin uzatılmaya devam ettiğini bildirmişti.