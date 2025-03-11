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Dünya

Trump duyurdu! Zelenski yeniden Beyaz Saray yolcusu

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Oval Ofis'te tartışma yaşadığı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi yeniden Beyaz Saray'a davet edeceğini söyledi.

AA11 Mart 2025 Salı 22:44 - Güncelleme:
Trump duyurdu! Zelenski yeniden Beyaz Saray yolcusu
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ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına ABD ile Ukrayna arasındaki son görüşmeleri değerlendirdi.

Trump, "Ukrayna bu anlaşmayı kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder. Bugün ve yarın onlarla bir araya geleceğiz ve umarım bir anlaşmaya varabiliriz." dedi.

"UMARIM RUSYA DA KABUL EDER"

İki ülke arasındaki sürecin tam bir ateşkesle sonuçlanmasını umduğunu belirten Trump, "Yani burada söz konusu olan tam bir ateşkes. Ukrayna bunu kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder." değerlendirmesini yaptı.

Trump, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yeniden Beyaz Saray'a davet edilip edilmeyeceği" yönündeki soruya ise "Evet, kesinlikle." diye yanıt verdi.

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