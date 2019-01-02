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Trump emekli generale sert çıktı: Hillary sevdalısı bir boşboğaz

ABD Başkanı Trump, kendisini eleştiren Afganistan’daki ABD güçlerinin eski komutanı McChrystal’i hedef alarak, “Hillary sevdalısı bir boşboğaz” dedi

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD Başkanı Donald Trump, kendisini eleştiren Afganistan’daki ABD güçlerinin eski komutanı emekli General Stanley McChrystal’e resmi Twitter hesabı üzerinden sert sözlerle yüklendi.
 
“General McChrystal, Obama tarafından bir köpek gibi kovuldu” diyen Trump, “Son görev tam bir fiyasko. Boşboğazlığıyla bilinir, Hillary sevdalısı!” ifadelerini kullandı.
 
Trump’ın sert sözleri, McChrysrtal’in Amerikan ABC News kanalına pazar günü verdiği röportajda Trump hakkında kullandığı ifadelerin ardından geldi.
 
Röportajda “(Trump’ın) doğruyu söylediğini düşünmüyorum” diyen McChrystal, “Başkan Trump’ın ahlaksız olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna ise McChrystal, “Bence öyle.” cevabını vermişti.
 
Geçtiğimiz kasım ayında CNN için “Amerika bir liderlik kriziyle karşı karşıya” başlıklı bir makale kaleme alan McChrystal, “Başkan Trump, on yıllardır devam etmekte olan bu fenomenin sadece en abartılı örneğidir.” ifadelerini kullanmıştı.

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