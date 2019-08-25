Fransa'daki G7 Zirvesi kapsamında temaslarına başlayan ABD Başkanı Donald Trump, kahvaltı için İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Trump, gelecek yıl ABD'nin ev sahipliği yapacağı zirveye Rusya'yı davet etmesinin mümkün olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Basına konuşan Trump, "Rusya´yı G8´de görmek kesinlikle uygun olacaktır. Diğer yandan üst düzey bir ABDli yetkiliye dayandırılan haberlere göre Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasındaki bir telefon görüşmesinde Rusya´nın 2020 yılında düzenlenecek zirveye katılması konusunda anlaştılar.

Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya´nın G8 formatına dönmesinin şu an için bir hedef olmadığının ve G20 formatındaki konulara yoğunlaşmanın daha etkili olduğu açıklaması yapıldı.

RUSYA'DAN JET YANIT

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise bu açıklamaya hızlı bir yanıt verdi ve "Böyle bir davet gelirse Kremlin değerlendirecektir" açıklaması yaptı.