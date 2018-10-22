Trump, Guatemala, Honduras ve El Salvador'a yardımları kesme ve sınırı kapatmakla tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü attığı Tweet'te, “Yabancı kalabalıkların güney sınırımızdan ülkemize illegal olarak girmesini durdurmak için bütün gayretimizi kullanıyoruz” dedi. Trump, insanların önce Meksiya’a iltica başvurusu yapmaları gerektiğini, eğer bunu yapmazlarsa ABD’nin onları geri çevireceğini söyledi. Trump attığı bir diğer Tweet'te ise "Kervanlar demokratik partiye bir utançtır. Göç kanunlarını hemen şimdi değiştirin” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump göçleri durdurmamaları halinde Honduras ve Guatemala’yı yardımları durdurmakla tehdit etti. Trump, göç yürüyüşünün durdurulmaması halinde ordunun yardımıyla Meksika sınırını kapatacağı yönünde de tehditte bulundu.

Binlerce Honduraslı mültecinin ABD’ye doğru yürüyüşe geçmesi üzerine Meksika federal polisi yürüyüşü gözetlemek üzere görevlendirildi. Meksika polisi, ABD’ye gitmek üzere Meksika'ya giren göçmen konvoyunu kontrol etmek üzere yol kavşaklarına konuşlandırıldı. Bir polis helikopteri de göçmenleri havadan takip ediyor.

Sayıları 7 bini aşan göçmenler, şiddetten, yoksulluktan ve yolsuzluktan kaçmak için yola çıktıklarını ve asla geri dönmeyeceklerini söyledi Göçmenler, “Bizler suçlu değiliz, sadece işçiyiz” dedi.

Meksika hükümeti geçen hafta bir açıklama yaparak, iltica taleplerini alacağını, işlem yaptırmayanları sınır dışı edeceğini söyledi. Meksika durumu kontrol altına almak için Birleşmiş Milletler'den (BM) yardım istedi.