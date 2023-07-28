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Dünya

Trump hüküm giyse dahi başkanlık kampanyasına devam edeceğini söyledi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen suçlamalardan hüküm giyse dahi 2024 başkanlık seçimleri için kampanyasına devam edeceğini belirtti.

AA28 Temmuz 2023 Cuma 19:18 - Güncelleme:
Trump hüküm giyse dahi başkanlık kampanyasına devam edeceğini söyledi
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Trump, katıldığı bir radyo programında açıklamada bulundu.

Kendisine yöneltilen suçlamalar ve soruşturmalarla ilgili Trump, "üçüncü dünya taktiği" dediği, Adalet Bakanlığı ve FBI gibi kurumların kullanılarak siyasi rakip olan kendisinin peşine düşüldüğünü ileri sürdü.

Trump, diğer yandan kendisine yöneltilen suçlamaların beklenenin aksi yönünde bir etki yaparak oy oranlarını artırdığını kaydetti.

"Kamuoyu oldukça zeki." diyen Trump hakkında yürütülen soruşturmalara özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith'e yüklendi.

Trump, gizli belgelerin bulunduğu Mar-a-Lago'daki malikanesindeki güvenlik kayıtlarının teslim edilmesi gerektiğinden emin olmadığını ancak yine de teslim ettiğini söyledi. Bu hususta yanlış bir şey yapmadığını savunan Trump suçlama yöneltilen çalışanlarını da savundu.

Eski ABD Başkanı, diğer yandan kendisine yöneltilen suçlamalardan hüküm giyse dahi 2024 başkanlık seçimleri için kampanyasını sonlandırmayacağını, anayasada böyle bir engel olmadığını ifade etti.

- Trump davasında yeni suçlamalar

Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith dün, gizli belgeler davasında ilave suçlamalar yöneltmişti.

Suçlamalar arasında Trump'ın, yardımcısı ve çalışanlarına Mar-a-Lago'daki malikanesinden çıkan gizli belgelerle ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin silmesi talimatını vermesi, başkalarını bunu yapmaya teşvik etmesi ve gizli bir ulusal güvenlik belgesini gizlilik yetkisi olmayan kişilerle paylaştığına yönelik iddialar yer aldı.

Bu kapsamda Trump'ın çalışanı Carlos De Oliveira'ya da güvenlik kamerası kayıtlarının yok edilmesi için Trump'a ve yardımcısı Walt Nauta'ya yardım etme suçlaması yöneltildi.

De Oliveira'nın, başka bir Mar-a-Lago çalışanına "patronun" Trump'ın kutularının nasıl taşındığını gösteren güvenlik kamerası görüntülerini içeren kayıtları silmek istediğini söylediği iddia ediliyor.

- Trump hakkındaki soruşturmalar

Donald Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve 2020 seçim sonuçlarını tersine çevirmeye çalıştığı iddialarıyla ilgili "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına, özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith, 9 Haziran'da duyurduğu 49 sayfalık iddianamede, Trump'ı, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlamıştı.

İddianame üzerine 13 Haziran'da Miami'de hakim karşısına çıkan ve "federal soruşturma kapsamında 2'inci kez hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak tarihe geçen Trump, burada, hakkındaki 37 ayrı suçlamayı da reddetmişti.

Trump, daha önce de 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar nedeniyle 4 Nisan'da New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.

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