İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0703
  • EURO
    6,5516
  • ALTIN
    310.74
  • BIST100
    119574
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'tan İdlib açıklaması! ''Erdoğan ile birlikte hareket ediyoruz''
Dünya

Trump'tan İdlib açıklaması! ''Erdoğan ile birlikte hareket ediyoruz''

ABD Başkanı Trump, İdlib konusunda Başkan Erdoğan ile beraber çalıştıklarını ve neler yapılabileceğini görüştüklerini bildirdi.

AA18 Şubat 2020 Salı22:36 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 23:16

Los Angeles'a hareketinden önce Joint Base Andrews Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, bir soru üzerine hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi.

Trump, "güçlü ve sert" bir lider olarak nitelendirdiği Erdoğan ile iyi ilişkisi olduğunu belirtti.

İdlib konusunda ABD ile Türkiye'nin yakın çalıştığını dile getiren Trump, "Erdoğan ile (İdlib konusunda) birlikte çalışıyoruz." dedi.

Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Trump, Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti." ifadesine yer verilmişti.

Suriyeli minik Selva'nın ''Hayat Güzeldir'' filmini anımsatan savaş oyunu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD askerlerini kovuyorlar! Bölgedeki diğer ülkelerde domino etkisi yapar mı?
ABD askerlerini kovuyorlar! Bölgedeki diğer ülkelerde domino etkisi yapar mı?

ABD askerlerini kovuyorlar! Bölgedeki diğer ülkelerde domino etkisi yapar mı?

Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik
Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik

Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik

Moskova'daki İdlib zirvesi sona erdi: Türkiye'den ilk açıklama
Moskova'daki İdlib zirvesi sona erdi: Türkiye'den ilk açıklama

Moskova'daki İdlib zirvesi sona erdi: Türkiye'den ilk açıklama

'Türkiye harekata başlayınca geri çekildik'
'Türkiye harekata başlayınca geri çekildik'

'Türkiye harekata başlayınca geri çekildik'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.