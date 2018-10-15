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ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan Kralı Selman ile "Kaşıkçı"yı görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ile 2 Ekim'den bu yana kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunu görüştüğünü açıkladı.

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Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan vatandaşına ne olduğu konusunda bir bilgisi olmadığını söyleyen Suudi Arabistan Kralı ile konuştum. Kral bana, olanlara yanıt bulmak için Türkiye ile yakın olarak çalıştıklarını söyledi." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Kral Selman ile görüşmesi için acilen bu ülkeye göndereceğini belirtti.

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