Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan vatandaşına ne olduğu konusunda bir bilgisi olmadığını söyleyen Suudi Arabistan Kralı ile konuştum. Kral bana, olanlara yanıt bulmak için Türkiye ile yakın olarak çalıştıklarını söyledi." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Kral Selman ile görüşmesi için acilen bu ülkeye göndereceğini belirtti.