Trump, Irak’a geliyor

Amerikan Fox News kanalına açıklamalarda bulunan Trump, “Irak ile Afganistan’da bulunan askerlerimizi ziyaret etmeyi planlıyorum” şeklinde konuştu.
Ziyaret tarihi hakkında açıklama yapmayan ABD başkanı, iki yıl önce görevine başladığından bu yana Irak’ı ziyaret etmedi.
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