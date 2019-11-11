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Trump, İran'dan FBI ajanını ABD'ye teslim etmesini istedi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da alıkonulduğunu ve 12 yıldır kayıp olduğunu belirttiği FBI ajanı Robert Levinson'ın, ABD'ye teslim edilmesinin 'olumlu bir adım' olacağını vurgulayarak, uranyum zenginleştirilmesinin ise 'çok kötü bir adım' olduğu uyarısında bulundu.

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Trump, Twitter hesabından, İran'da alıkonulduğunu ifade ettiği bir FBI ajanı ve uranyum zenginleştirilmesi konusunda açıklama yaptı.

Donald Trump, "İran'ın, 12 yıldır kayıp olan, alıkoyduğu FBI ajanı Robert A. Levinson'ı ABD'ye teslim etmesi oldukça olumlu bir adım olur. İran aynı zamanda gelen bilgiler doğrultusunda uranyum zenginleştiriyor. Bu çok kötü bir adım." ifadesini kullandı.

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