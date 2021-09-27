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Dünya

Trump isyan etti: Ülke rezil durumda, dünya bize gülüyor

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Başkan Joe Biden'a tepki gösterdi. Ülkenin rezil durumda olduğunu savunan Trump, 'Bütün dünya bize gülüyor' diye konuştu.

27 Eylül 2021 Pazartesi 07:51 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 07:51
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ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana politikalarını eleştiri yağmuruna tutan Trump, "Biden ülkemizin lideri olmak için yetersiz bir insan. Biden yönetimi herkese nasıl birlik olunmasını istediğini anlatıyor ancak kendileri kapsayıcı değil. Biden yönetimi oldukça bölücü ve kendisi ABD tarihinin en beceriksiz başkanı" ifadelerini kullanmıştı.

"ÜLKEMİZ REZİL OLMUŞ DURUMDA"

Trump bu sefer sert eleştirilerine bir yenisini daha ekledi. ABD'nin gün geçtikçe değer kaybetmeye başladığını vurgulayarak, "Ülkemiz rezil olmuş durumda. Bütün dünya bize gülüyor" dedi.

Kendisini tekrar aday olmaktan alıkoyacak şeyin ne olduğunun sorulması üzerine Trump, "Hiç beklemiyorum ama doktorumdan kötü haber verecek bir telefon alırsam o zaman aday olmam. Bunlar Tanrı'dan gelen şeyler ancak ben kendimi çok iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu mülakatta Temsilciler Meclisindeki Demokratlar tarafından kurulan ve 6 Ocak Kongre Baskınını soruşturan komiteye ifade vermemekte de kararlı olduğunu kaydetti.

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