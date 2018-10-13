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Trump: Kaşıkçı'nın kaybolmasının arkasında Suudilerin olması durumunda çok ağır cezalar uygulayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan Suudi Arabistanlı muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, Kaşıkçı'nın kaybolmasının arkasında Suudilerin olması halinde çok ağır cezalar uygulayacaklarının sözünü verdi.

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