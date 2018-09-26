Donald Trump: Maduro ile görüşebilirim
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan talep gelirse onunla görüşme konusunda istekli olduğunu söyledi.
- AA
Trump, ilk kez başkanlık yapacağı BM Güvenlik Konseyi'ndeki nükleer silahsızlanma ve kitle imha silahları oturumu öncesi BM Genel Merkezi'ne girişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan talep gelirse onunla görüşebileceğini dile getiren Trump, ''Buradaysa, görüşmek istiyorsa, aklımda ya da tabağımda yoktu ama Venezuela halkına yardımı olacaksa ben bunun için buradayım.'' dedi.
Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile nerede ve ne zaman görüşeceğini ve görüşmenin detaylarını ise en kısa sürede açıklayacağını ifade etti.
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