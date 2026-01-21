ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 22 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlemeyi teklif ettiği G7 toplantısına katılmayacağını duyurdu.

Trump, ikinci başkanlık döneminin birinci yıl dönümü dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Macron'un Paris'te G7 ülkeleri arasında düzenlemeyi teklif ettiği toplantıya katılmayacağını belirten Trump, "Çünkü biliyorsunuz, Emmanuel uzun süre orada olmayacak ve orada uzun vadeli bir durum yok. O (Macron) benim arkadaşım. İyi bir adam. Macron'u severim ama o uzun süre orada kalmayacak." dedi.

- MACRON VE TRUMP ARASINDA FİKİR AYRILIĞI

Le Monde'un haberinde, Macron'un, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak oluşturulan "Barış Kurulu"na katılması için ABD Başkanı Trump'tan gelen davete sıcak bakmadığı ileri sürülmüştü.

Gazetecilerin Macron'a ilişkin bu iddialarla ilgili sorusu üzerine ABD Başkanı Donald Trump, "Onun şaraplarına ve şampanyalarına yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağım ve o da katılacak. Ama katılmak zorunda değil." demişti.

Trump ayrıca ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'dan geldiği görülen bir mesajın ekran görüntüsüne yer vermişti.

Mesajda Macron'un, "Suriye konusunda tamamen hemfikiriz. İran konusunda harika şeyler başarabiliriz. Grönland konusunda ise ne yaptığını anlamıyorum." ifadelerini kullandığı görülüyor.

Davos zirvesinin ardından 22 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te G7 toplantısı düzenlemeyi teklif eden Macron, görüşmeye Ukraynalıları, Danimarkalıları, Suriyelileri ve Rusları da davet edebileceğini belirtiyor. Macron ayrıca aynı gün Trump'ı ABD'ye dönmeden birlikte akşam yemeği yemeye davet ediyor.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15 Ocak'ta da Grönland'da düzenlenen müşterek tatbikatlara katılmak için gönderilen Fransız askerlerinin bölgeye varmak üzere yolda olduğunu açıklamıştı.

Başkan Erdoğan ile Trump arasında kritik gündem: Terörsüz Suriye istikrara katkı sağlar

Trump ülke ismi verdi: Suikasta uğrarsam yeryüzünden silecekler

Trump'tan "NATO" çıkışı: ABD olmasa güçlü olamaz