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Trump, Nixon ile akşam yemeğinde!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’a kendisini eski Cumhuriyetçi başkanlarla aynı masada resmeden bir tablo astırdı. 

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ABD’de Başkan Donald Trump’ın, Beyaz Saray duvarlarında yaptığı değişiklikler tartışmaya neden oldu. Amerikan CBS televizyonuna hafta sonu bir röportaj veren Trump’ın Beyaz Saray’da kendisini eski başkanlarla aynı masada gösteren bir tabloyu astırdığı öğrenildi. Mülakat sırasında sosyal medyada tabloyu değerlendiren izleyiciler, Trump’ı kendini beğenmişlikle eleştirdi. Tabloda, Trump, eski Cumhuriyetçi başkanlar Abraham Lincoln, Ronald Reagan ve Richard Nixon’la oturuyor. TIME dergisine konuşan eserin sahibi ressam Andy Thomas, “Çoğu zaman, başkanlara verilen hediyeler sergilenmez, bir dolaba sıkıştırılır. Benim tablomun sergilenmesi gerçekten büyük bir ödül” dedi. Tarihi kişilik ve olaylarla ilgili resimleriyle tanınan Thomas’ın Demokrat başkanları bir araya getirdiği bir çalışması da bulunuyor.

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