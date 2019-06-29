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Trump: Obama adil davranmadı, Erdoğan'ın suçu yok

ABD Başkanı Donald Trump, G-20 Zirvesi’nde düzenlediği basın toplantısında S-400 gerilimi ve Türkiye ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump, “Obama adil davranmadı. Erdoğan’ın suçu yok” dedi.

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İşte Trump'ın tarihi nitelikteki açıklamalarından satır başları:
 
“Obama yönetimi sırasında bizim Patriot füzelerimizi almak istedi ama satmadılar. Müttefikimiz olmasına rağmen, büyük ordusu olmasına rağmen Türkiye’nin askerleri  son derece güçlü ve İdlib’de birlikte çalışıyoruz. 
 
Çok iyi anlaşıyoruz Türkiye ile. Hiç adil değildi, Patriot almak istedi ama Obama hayır dedi. Sürekli hayır dediler. Ve savunması için ihtiyacı vardı. Sonra Rusya’ya gittiler S400 aldılar. Çünkü patriot almasına izin vermediler. Benden önceki yönetim bunu satın almasına izin vermedi. 
 
Bunun o kadar da iyi olmadığını düşünüyorum. Çok para verdiler, anlaşma yapıp aldılar. Bizim ülkemizden gittiler dediler ki “bunu kullanmanızı istemiyoruz. Bize iyilik yapın, biz size patriotları satacağız” Çok geç satın almıştı. Bu arada 100 tane de F-35 satın aldı. Biliyorsunuz radara yakalanmıyor. 116 tane… Ve daha da almak istiyorlar. 
 
Şimdi de parasını ödediği uçakların teslimatını istiyor. Şirketimize para ödediler. “Son dakika… Trump Türkiye’yi seviyor.” Hayır ben ülkemizi seviyorum ama bunu söylemek zorundayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, biliyorsunuz Rahip Brunson’ı geri verdi.
 
Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Erdoğan’a adaletsiz davranıldığını düşünüyorum. Çünkü patriot alamazsın dedik ve başka sistem altından sonra  fikrimizi değiştirdik. Karmaşık bir konu. Üzerinde çalışıyoruz”

Almanya Başbakanı Angela Merkel yine titrerken görüntülendi

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