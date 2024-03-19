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Dünya

Trump parayı bulamadı! Dolandırıcılık davasında skandal

Eski ABD Başkanı ve iş adamı Donald Trump'ın sivil dolandırıcılık davasında çarptırıldığı 464 milyon dolarlık cezayı ödemek için gerekli maddi teminatı bulamadığı bildirildi.

İHA19 Mart 2024 Salı 04:05 - Güncelleme:
Trump parayı bulamadı! Dolandırıcılık davasında skandal
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Eski ABD Başkanı ve iş adamı Donald Trump, Trump Organization şirketi ve bazı çalışanlarının banka kredileri ve sigorta işlemleri konusunda daha iyi ticari şartlar elde etmek için fazla mal varlığı bildirimi yapmaktan suçlu bulunduğu sivil dolandırıcılık davasında yeni bir gelişme yaşandı. Trump'ın dava kapsamında verilen toplam 464 milyon dolarlık cezayı ödemek ve mülklerine el konulmasını engellemek için gerekli maddi teminatı bulamadığı bildirildi.

Trump'ın avukatları tarafından New York Temyiz Mahkemesi'ne verilen dilekçede, 464 milyon dolarlık tazminat cezasının tamamını teminat altına almanın mümkün olmadığı belirtilerek, "Davalılar, 464 milyon dolarlık temyiz teminatını bulma konusunda aşılamaz zorluklarla karşı karşıyadır" ifadelerine yer verildi. Maddi durumu "istikrarlı" olan Trump'ın önemli varlıklara sahip olduğu vurgulanan dilekçede, buna rağmen tazminat miktarının büyüklüğü nedeniyle kefil olacak sigorta şirketi bulunamadığı aktarıldı.

Trump'ın mal varlıklarını teminat olarak kullanmak zorunda kalabileceği belirtilirken, 464 milyon dolarlık toplam cezanın daha az bir miktarının teminat olarak kabul edilmesi talebi yinelendi. Trump'ın avukatları, daha önce New York Temyiz Mahkemesi'ne başvuru yaparak toplam ceza miktarının tahsilatının durdurulması talebinde bulunmuştu. Trump'ın cezanın tahsilatını durdurmak için 100 milyon dolarlık teminat ödemeye hazır olduğu belirtilmişti.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

New York Başsavcısı Letitia James tarafından açılan sivil dolandırıcılık davasında Donald Trump, Trump Organization şirketi ve bazı yöneticileri banka kredileri ve sigorta işlemleri konusunda daha iyi ticari şartlar elde etmek için fazla mal varlığı bildiriminde bulunmakla suçlanmıştı. Dava sonucunda Donald Trump ve şirketinde yönetici olarak çalışan oğulları Donald Jr. Trump ile Eric Trump'a toplam 364 milyon dolarlık para cezası verilmişti. Mahkeme masrafları ve ceza faiziyle birlikte Trump'ın ödeyeceği toplam miktarın 464 milyon dolara ulaştığı kamuoyuna yansımıştı. Mahkeme ayrıca Trump'ın 3 yıl, oğullarının da ikişer yıl New York'taki şirketlerinde üst düzey yetkili olarak görev yapmasını ve bankalardan kredi almasını yasaklamıştı. Trump ise davayı "cadı avı" ve "siyasi bir komplo" olarak nitelendirmişti.

  • DonaldTrump
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