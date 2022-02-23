Trump: Putin'in yaptığı dahice!

23 Şubat 2022 Çarşamba 08:07 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 08:07

Eski ABD Başkanı Donald Trump, radyo sunucusu Buck Sexton'a verdiği demeçte, "Dün gittim ve bir televizyon ekranında Putin'in Ukrayna'nın büyük bir bölümünün bağımsızlığını ilan ettiğini gördüm. Bu dahice dedim" dedi.

ABD'nin eski lideri, Rusya'nın Donbas hamlesini, oldukça zekice olarak nitelendirirken, selefini beceriksizlikle suçladı ve hâlâ görevde olsaydı böyle bir olayın asla olmayacağını söyledi.

Trump, artan petrol fiyatlarıyla Biden yönetimi döneminde Rusya'nın gittikçe zenginleştiğine işaret ederek, "Zayıf yaptırımlar, bir ülkenin ve stratejik önemdeki toprakların ele geçirilmesiyle kıyaslandığında çok önemsiz." görüşünü paylaştı.

Artan petrol fiyatlarıyla Putin'in istediğini aldığını kaydeden Trump, "ABD'nin enerjisi Trump yönetimi döneminde bağımsızdı. Bu, daha önce hiç elde edemediğimiz bir bağımsızlıktı ve petrol fiyatları çok düşüktü. Şimdi ülkemiz çok büyük bir karmaşanın kucağında." değerlendirmesinde bulundu.