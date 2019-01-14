İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4512
  • 6,2562
  • 226.333
  • 92.053
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump: Rusya için asla çalışmadım

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesine ilişkin çıkan haberler hakkında “Rusya için asla çalışmadım” açıklamasını yaptı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Donald Trump, Washington Post’ta yer alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmelerinin ayrıntılarını gizlediğine ilişkin iddialarla ilgili açıklamada bulundu.

Trump, “Rusya için asla çalışmadım” ifadelerini kullanarak tercümanın notlarıyla ilgili bir şey bilmediğini söyledi.

Washington Post gazetesi, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde Trump'ın Putin'le görüşmelerinin detaylarını gizlediğini ve görüşmelerde görevli olan tercümanın notlarına el koyduğunu iddia etmişti.

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kritik görüşme sonrası ABD'den ilk açıklama

Kritik görüşme sonrası ABD'den ilk açıklama

ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: Yaralılar var

ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: Yaralılar var

Ege beşik gibi sallanıyor: 8 saatte 13 deprem

Ege beşik gibi sallanıyor: 8 saatte 13 deprem

Zarif: Irak'a yönelik vizeyi kaldırmaya hazırız

Zarif: Irak'a yönelik vizeyi kaldırmaya hazırız

Katar'dan dikkat çeken açıklama: Çözüm için hazırız

Katar'dan dikkat çeken açıklama: Çözüm için hazırız

'Kürtlerle bir sorunumuz yok, YPG/PKK'yı vururuz'

'Kürtlerle bir sorunumuz yok, YPG/PKK'yı vururuz'

Yunanistan'dan Rusya'yı kızdıracak çağrı

Yunanistan'dan Rusya'yı kızdıracak çağrı

Ankaralılara müjde: Yüzde 30 indirim geldi

Ankaralılara müjde: Yüzde 30 indirim geldi
 

POPÜLER HABERLER

Karneyle Ekmek Dağıtılmaya Başlanması – Tarihte bugün 14 Ocak 1942

Karneyle Ekmek Dağıtılmaya Başlanması – Tarihte bugün 14 Ocak 1942

Pendik Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Pendik Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay!

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA