Trump, Rusya’ya yaptırımların denetimini sıklaştırdı
ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Rusya’ya yönelik hazırladığı yaptırımların uygulamalarının denetiminin sıkılaştırılması konusunda kararname imzaladı.
- İHA
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD’nin Rusya’ya yönelik hazırladığı yaptırımlar konusunda yeni bir adım attı. Trump, ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımların denetimlerinin sıkılaştırılması konusunda kararname imzaladı. Trump’ın aldığı karar ABD Başkanlık Ofisi tarafından duyuruldu. Beyaz Saray, Trump’ın denetimleri daha kolay gerçekleştirebilmesi için Maliye Bakanlığının yetkilerini arttırdığını belirtti. Yapılan açıklamada Maliye Bakanlığının artırılan yetkililerine ilişkin, “Yaptırımların daha fazla uygulanması ve ABD hükümet departmanlarının söz konusu yaptırımların tam olarak uygulanmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alma yetkisi verildi” denildi.
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