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Dünya

Trump savcılara rest çekti: İfade özgürlüğü hakkını elinden alamazlar

Eski ABD Başkanı Donald Trump, savcıların gizlilik kararı talebine rağmen kendisine açılan davalar hakkında konuşmaya devam edeceğini belirterek, 'ifade özgürlüğü hakkını elinden alamayacaklarını' söyledi.

AA9 Ağustos 2023 Çarşamba 11:45 - Güncelleme:
Trump savcılara rest çekti: İfade özgürlüğü hakkını elinden alamazlar
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Trump, 6 Ocak 2021 Kongre baskınından önce yapılan 2020 seçimlerinin sonuçlarını geçersiz kılmaya çalışmakla suçlandığı özel savcı Jack Smith'i, New Hampshire'daki mitingde yaptığı konuşmada "haydut savcı" ve "dengesiz adam" şeklinde niteledi.

Savcılar, Trump'ın yasal süreçten çok halkın algısını etkilemeyi amaçladığına inandıkları ve kanıtları kamuyla paylaşmasını önlemek için 4 Ağustos'ta davaya yönelik gizlilik kararı talebinde bulundu.

Donald Trump'ın hukuk ekibi, söz konusu talebin, ABD Anayasasının 1. ek maddesiyle güvence altına alınan ifade özgürlüğü hakkını ihlal edeceğini savunurken, Trump da dava hakkında konuşmaya devam edeceğini ve "ifade özgürlüğü hakkını elinden alamayacaklarını" dile getirdi.

- TRUMP, 3 AĞUSTOS'TA MAHKEMEYE ÇIKMIŞTI

Eski ABD Başkanı Trump, dün 2020 Başkanlık Seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla yürütülen "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmaları kapsamında kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili Washington DC'de mahkemeye çıkmıştı.

"ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemek için komplo kurma", "resmi bir süreci engelleme ve engellemeye teşebbüs", "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" suçlamalarını reddeden Trump, suçlanmasının "seçimlere müdahale" ve "cadı avı" olduğunu savunuyor.

Trump, 13 Haziran'da Miami'de mahkemeye çıkmış, başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemeye yönelik 37 suçlamayı reddetmişti. Trump'a, 27 Temmuz'da yardımcısı ve çalışanlarına Mar-a-Lago'daki malikanesinden çıkan gizli belgelerle ilgili güvenlik kamerası görüntülerini silmeleri talimatını verdiği iddiası dahil ilave 3 suçlama yöneltilmişti.

2016 Başkanlık Seçimi sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar nedeniyle de Trump, 4 Nisan'da New York'ta hâkim karşısına çıkmıştı.

Trump aleyhinde Georgia eyaletinde 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunma girişimi iddiasıyla ilgili 4. iddianamenin de bu ay içinde duyurulması bekleniyor.

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