TRT Haber 20 Aralık 2021 Pazartesi 11:18 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 11:58

Fox News ile röportaja katılan Eski ABD Başkanı Doland Trump, "Kovid veya benim adlandırdığım adıyla Çin virüsü ortaya çıktığında " Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile olan "harika" ilişkisinin tepetaklak olduğunu söyledi.

Muhabir Trump'ın sözünü keserek, Şi'nin "katil" olduğunu iddia ettiğini hatırlattı.

Trump , "O bir katil ama onunla harika bir ilişkim vardı" dedi.

Trump'ın Şi ile ilişkisi nadiren "harika" olarak tanımlandı. Kovid-19 öncesinde bile Trump, Çin'e karşı sert bir duruş sergileyerek ABD'yi Pekin ile bir ticaret savaşına soktu ve Çin'i "düşman" olarak nitelendirdi.

TRT Haber'in haberine göre, Kovid-19 salgınının ardından ilişki daha kötüye gitti. Trump, başından beri virüsün Wuhan'daki bir laboratuvarda çıkartıldığına ısrarcı; bu teori, ABD'nin bu laboratuvardaki koronavirüsler üzerine sözde 'işlev kazancı' araştırmasını finanse ettiğinin ortaya çıkmasıyla inandırıldı.

Trump, ABD Başkanı Joe Biden'a laf etmeden önce, Şi için "Tüm dünyayı yok ettiler" dedi.

Trump, aşılara ve tüm bu inanılmaz terapötiklere rağmen, kampanya vaadini yerine getirmediği ve Kovid-19'u "bitiremediği" için Biden'ın yenildiğini söyledi.

"BİDEN KORKUYOR"

Biden'ın bu yıl yaptığı birkaç görüşmede neden Şi'ye koronavirüsün çıkışı hakkında baskı yapmadığı sorulduğunda Trump, "Ondan korkuyor" yanıtını verdi.

İDDİALAR REDDEDİLDİ

Pekin, koronavirüsün Wuhan laboratuvarından çıktığı iddialarını reddetti.

Ekim ayında bir ABD istihbarat raporunun laboratuvar sızıntısı teorisini "makul" olarak nitelendirmesinin ardından Washington'daki Çin Büyükelçiliği, ABD hükümetinin virüsün kökenlerini izlemek için "bilim adamları yerine istihbarat aygıtları" kullanmasını sorgulad