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Dünya

Trump son yeni yıl konuşmasını yaptı: Hatırlanmalıyız

ABD Başkanı Trump, görevi Biden'a devretmeden önce son yeni yıl konuşmasını yaptı. Trump, kendi yönetiminin koronavirüs aşısı çalışmalarına olan katkılarını vurgulayarak “Hatırlanmalıyız.' ifadelerini kullandı.

DHA01 Ocak 2021 Cuma 08:16 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 08:16
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Trump, ABD Başkanı olarak yaptığı son yeni yıl konuşmasında koronavirüs aşı çalışmalarına değinerek “Bu, tarihteki en olağanüstü bilimsel, endüstriyel ve tıbbi başarılardan biridir. İnsanların bunun nereden ve nasıl geldiğini unutmalarına asla izin veremeyiz. Onur duyduğumuz için çok gururluyuz… Yapılanlar için hatırlanmalıyız” dedi.

Koronavirüs için “Çin virüsü” ifadesini kullanan Trump, “Normalde aşı geliştirme çalışması 10 yıl kadar sürer. Operasyon Warp Speed sayesinde, aşıyı 9 ayda geliştirdik” dedi. Trump konuşmasını “En iyisi gelmek üzere” sözleriyle tamamladı.

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