ABD Başkanı Trump: Suudi Arabistan'a yaptırım uygulamayı gözden geçirebiliriz

Kaşıkçı olayiyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'tan da bir açıklama geldi. Trump, sosyal medya hesabında "Pompeo'ya Suudi Konsolosluğu'ndaki olayla ilgili video gösterilmedi ve verilmedi" dedi.

Trump, Twitter hesabından iddiayı "yalan haber" olarak nitelendirdi. Pompeo'ya Ankara ziyareti sırasında bir ses kaydı dinletildiği öne sürülmüştü. Trump ve Türk yetkililer de iddiayı reddediyor.

Suudi Arabistan'a yaptırım uygulamayı gözden geçirebiliriz

Trump, ikinci açıklamasında, "Kaşıkıçı olayının nasıl sonuçlar doğuracağını söylemek için henüz erken. Kaşıkçı olayıyla ilgili vereceğimiz kararlara Kongre de dahil olacak. Kaşıkçı olayıyla ilgili pazartesi gününe kadar çok şey öğrenebiliriz. Suudi Arabistan'a yaptırım uygulamayı gözden geçirebiliriz " dedi.

Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili her gün yeni iddialar ortaya atılıyor.

Reuters haber ajansına göre Veliaht Prens Muhammed bin Selman, olayı babası Kral Selman'dan gizlemeye çalıştı. Ancak tepkilerin büyümesi üzerine Kral devreye girdi ve en yakın danışmanı Mekke Valisi Prens Halid el Faysal'ı krizi yumuştaması için İstanbul'a gönderdi.

Reuters, Kralın Kaşıkçı olayına müdahalesinin, Kraliyet Ailesi'nde Veliaht Prensle ilgili artan hoşnutsuzluğun bir göstergesi olduğuna dikkat çekiyor. Trump, "Eğer çok büyük bir mucize olmazsa onun (Kaşıkçı'nın) öldüğünü kabul ediyorum. Bu, gelen tüm istihbaratlara dayanıyor." ifadesini kullanmıştı.

(NTV)