18 Ocak 2021 Pazartesi 10:16 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 10:46

Ülkede 700 civarındaki Amerikan askerinin genel seçimlere bir ay kala El-Kaide bağlantılı El-Şebab örgütünün saldırılarının artırdığı bir dönemde çekilmesi bazı uzmanlar tarafından zamansız bulunuyor.

Amerikan askeri personeli Somali ordusunun özel kuvvetlerine terörle mücadele eğitimi veriyordu. ABD Afrika Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada askerlerin Kenya ve Cibuti'ye kaydırılacağını açıkladı.

Euronews'in haberine göre, Afrika Komutanlığı Sözcüsü Albay Chris Karns, yeni başkan Joe Biden'ın göreve başlamasıyla çekilme kararında bir değişiklik olup olmayacağı yönündeki soruları cevapsız bıraktı.

Askerleri nakledilmesi kararı geçtiğimiz yıl açıklanmış ve son tarih olarak 15 Ocak belirlenmişti. Amerikan ordusundan yapılan açıklamada el-Şebab üzerindeki baskının sürdürüleceği vurgulanmıştı.

Afrika Birliği'ne ait 19 bin kişilik askerin de sene sonunda ayrılacağı Somali'de yerel kuvvetlerin 5 ila 10 bin militanı olduğu tahmin edilen el-Şebab'la mücadelede ABD değerlendirilmelerinde dahi yetersiz olacağı düşünülüyor.