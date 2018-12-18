Trump Twitter hesabından sosyal medya platformlarını eleştirdi
ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabı üzerinden Twitter, Facebook ve Google’ı Demokrat Parti yanlısı olmak ile suçladı.
- İHA
ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda başta Twitter, Facebook ve Google’ı Demokratlardan yana olmakla suçladı. Trump insanların hesabını takip etmelerinin engellendiğini belirterek, “ Facebook, Twitter ve Google demokrat yanlısı davranıyor, bu çok gülünç. Özelikle Twitter, insanların “@realDonaldTrump” hesabına katılmalarını zorlaştırdı” ifadelerini kullandı.
Trump’ın Twitter’da 56 milyon civarında takipçisi var. ABD’nin bir önceki Başkanı olan Barack Obama’nın takipçi sayısı ise 103 milyondan daha fazla.
Facebook, Twitter and Google are so biased toward the Dems it is ridiculous! Twitter, in fact, has made it much more difficult for people to join @realDonaldTrump. They have removed many names & greatly slowed the level and speed of increase. They have acknowledged-done NOTHING!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2018
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