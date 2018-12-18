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Trump Twitter hesabından sosyal medya platformlarını eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabı üzerinden Twitter, Facebook ve Google’ı Demokrat Parti yanlısı olmak ile suçladı.

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ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda başta Twitter, Facebook ve Google’ı Demokratlardan yana olmakla suçladı. Trump insanların hesabını takip etmelerinin engellendiğini belirterek, “ Facebook, Twitter ve Google demokrat yanlısı davranıyor, bu çok gülünç. Özelikle Twitter, insanların “@realDonaldTrump” hesabına katılmalarını zorlaştırdı” ifadelerini kullandı.
 
Trump’ın Twitter’da 56 milyon civarında takipçisi var. ABD’nin bir önceki Başkanı olan Barack Obama’nın takipçi sayısı ise 103 milyondan daha fazla.
 
 

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