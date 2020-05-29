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Dünya

Trump ve Macron G-7 Liderler Zirvesi'nin yüz yüze yapılmasını istiyor

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptıkları telefon görüşmesinde G-7 Liderler Zirvesi'nin yüz yüze yapılmasının önemini vurguladı.

AA29 Mayıs 2020 Cuma 00:07 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 00:08
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Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Macron'un bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Trump ve Macron'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yenilmesi ve küresel ekonomilerin yeniden faaliyete geçmesi sürecindeki gelişmeleri ele aldığına işaret edilen açıklamada, "İki lider, G-7 Liderler Zirvesi'nin yakın zamanda yüz yüze yapılmasının önemi hususunda mutabık kaldı." bilgisi paylaşıldı.

Görüşmede iki liderin önemli bölgesel ve ikili konuları da ele aldığı aktarıldı.

- TRUMP, G-7'NİN BEYAZ SARAY'DA "YÜZ YÜZE" YAPILMASINI İSTİYOR

G-7 Liderler Zirvesinin, 10-12 Haziran'da başkent Washington DC yakınlarındaki "Camp David" yerleşkesinde düzenlenmesi planlanmış ancak Kovid-19 salgını nedeniyle zirve online ortama taşınmıştı.

Trump ise 20 Mayıs'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada, birçok ülkenin normalleşme sürecine girdiğine işaret ederek, zirveyi yüz yüze yapmayı düşündüğünü açıklamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany ise Trump'ın zirvenin Beyaz Saray'da yapılmasından yana olduğunu kaydetmiş ancak zirve için net bir tarih vermekten kaçınmıştı.

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