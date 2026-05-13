Dünya

Trump yine şaşırttı: Venezuela haritasını paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'yı ABD'nin '51. eyaleti' yapmayı ciddi şekilde düşündüğünü açıklamasının ardından sosyal medya hesabında Venezuela'yı '51. eyalet' olarak gösteren bir görsel paylaştı.

13 Mayıs 2026 Çarşamba 10:13
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Güney Amerika kıtasının kuzey kesiminin resmini paylaştı.

Resimde, Venezuela'nın ABD bayrağıyla kaplı olduğu görüldü.

Trump, paylaşımında, "51. eyalet" ifadesini kullandı.

- 51. EYALET

Trump, ABD basınına 11 Mayıs'ta verdiği röportajda, Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı "ciddi şekilde" düşündüğünü belirterek, "Venezuela Trump'ı seviyor." ifadesini kullanmıştı.

Venezuela'da "40 trilyon dolarlık" petrol bulunduğuna işaret eden Trump, bu ülke kaynaklarının ABD için çok önemli olduğunun altını çizmişti.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez de dün yaptığı açıklamada, Trump'ın açıklamasına "bağımsızlık" vurgusuyla yanıt vermişti.

Rodriguez, "Böyle bir şey asla kabul edilemez. Çünkü Venezuelalıları tanımlayan en temel özelliklerden biri, bağımsızlık mücadelemize ve bu mücadelenin kahramanları ile kadın kahramanlarına duyduğumuz bağlılıktır. Ülkemizin bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını savunmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullanmıştı.

- VENEZUELA'YA OCAKTAKİ ASKERİ MÜDAHALE

ABD, 3 Ocak'ta askeri müdahale düzenlediği Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoyarak yurt dışına çıkarmıştı.

Bunun ardından Venezuela ile petrol anlaşması yapan Trump, konuyla ilgili açıklamalarında Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile "iyi anlaştığını" ifade etmişti.

Trump, önceki açıklamalarında da Venezuela'yı ABD'ye bağlı bir eyalet yapmak istediğini söylemişti.

