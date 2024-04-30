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Dünya

Trump'a 'konuşma yasağı'nı ihlalden 9 bin dolar para cezası verildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a, müstehcen film oyuncusu bir kadına 2016 başkanlık seçimlerinde yasa dışı şekilde 'sus payı' ödemesi suçlamasıyla yargılaması devam ederken dava kapsamında getirilen 'konuşma yasağı'nı ihlalden 9 bin dolar para cezası verildi.

AA30 Nisan 2024 Salı 19:23 - Güncelleme:
Trump'a 'konuşma yasağı'nı ihlalden 9 bin dolar para cezası verildi
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Davaya bakan Yargıç Juan Merchan, Trump'ın "konuşma yasağı"nı defalarca ihlal ettiğini söyledi.

Mahkeme çalışanları ve aileleri hakkında getirilen "konuşma yasağı"nı Trump'ın 9 kez ihlal ettiğini belirten Merchan, her ihlal için 1000 dolar olmak üzere 9 bin dolar para cezası kesildiğini açıkladı.

Merchan, Trump'ın yasağı ihlal etmeye devam etmesi halinde hapis cezası alabileceği uyarısında bulundu.

Yargıç Merchan, Truth Social sosyal medya platformunda kızına yönelik paylaşımlar yapan Trump'a getirilen konuşma yasağı kararını, mahkeme çalışanlarının ailelerini kapsayacak şekilde 2 Nisan'da genişletmişti.

Merchan, "(Trump'ın) Davalarına atanan görevlilerin aile üyelerine saldırma eğilimi hiçbir meşru amaca hizmet etmemektedir. Bu davranış davalara katılmak üzere görevlendirilen veya mahkemeye çağrılan kişilere, sadece kendilerinin değil, aile üyelerinin de Trump'ın saldırısına maruz kalabileceği korkusunu aşılamaktadır." ifadesini kullanmıştı.

Karar, jüri üyeleri, görgü tanıkları ve "tüm danışman ve görevlilerin ailelerinin" yanı sıra Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg ve Merchan'ın aile üyelerini de kapsıyor.

Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'da ABD Başkanı Joe Biden, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris gibi isimlerle çalışan siyasi danışmanlık firmasında yöneticilik yapan Merchan'ın kızı Loren'in fotoğrafının yer aldığı bağlantı paylaşılmıştı.

Trump'ın avukatları, başkanlık seçimleri nedeniyle ilgili paylaşımların "mevcut ortamda gerekli ve uygun" olduğunu savunarak, kızı Loren Merchan'ın iş bağlantıları nedeniyle hakimin davadan çekilmesini talep etmişti.

TRUMP'IN "SUS PAYI" DAVASI DEVAM EDİYOR

Trump hakkında, ilişkide olduğu müstehcen film oyuncusu bir kadına 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödenmesine ilişkin iki hafta önce jüri seçimi ile başlayan davaya Manhattan Ceza mahkemesinde devam ediliyor.

Trump'ın haftada 4 gün katılmak zorunda olduğu ve tanıkların dinlenmesine devam edilen yargılamanın 6 ila 8 hafta sürebileceği tahmin ediliyor.

ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.

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