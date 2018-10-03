Trump'a yönelik vergi kaçakçılığı suçlamaları araştırılıyor ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın (NYT), ABD Başkanı Donald Trump'ın 1990'lı yıllarda şaibeli vergi stratejilerine karıştığını ve ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçırmasına yardım ettiğini ileri sürmesinin ardından New York Vergi Dairesi bu iddiaların araştırıldığını açıkladı.