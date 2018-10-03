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Trump'a yönelik vergi kaçakçılığı suçlamaları araştırılıyor

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın (NYT), ABD Başkanı Donald Trump'ın 1990'lı yıllarda şaibeli vergi stratejilerine karıştığını ve ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçırmasına yardım ettiğini ileri sürmesinin ardından New York Vergi Dairesi bu iddiaların araştırıldığını açıkladı.

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ABC News'e göre, New York Vergi Dairesi, Trump'ın vergi kaçakçılığı yoluyla ailesine milyonlarca dolar kazanç sağladığı iddialarını gözden geçiriyor.

Kanala açıklama yapan New York Vergi Dairesi yetkilileri, "Vergi Dairesi soruşturmanın tüm uygun yollarını aktif bir şekilde izliyor." ifadesini kullandı.

NYT tarafından yayımlanan araştırmada Trump'ın, ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçırmasına yardım ettiğini ileri sürülmüştü.

 
 

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