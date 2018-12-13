Trump'ı kim 'aptal' olarak görüyor?
Dünyanın en büyük arama motoru Google, ABD Başkanı Donald Trump’ı neden “aptal” ( idiot )olarak görüyor ya da gösteriyor? Google kendisini “arama sonuçlarında hile yapmakla suçlayan” Trump’a karşı bir algı operasyonu mu yürütüyor? ABD kamuoyu bir süredir bu soruların yanıtlarını merak ediyordu. Konu nihayetinde Amerikan Kongresi’ne taşındı. Google CEO’su Sundar Pichai Kongre’ye çağırıldı ve bilgisine başvuruldu. Peki Trump ile Google’ın arası neden bozuldu? Google, Trump’ı “aptal” olarak görmekten/göstermekten vazgeçecek mi? Google geri adım atmazsa Trump ne yapacak? İşte sıcak gündem gelişmeleri, son dakika haberleri arasında dikkatlerden kaçan Trump-Google gerginliğinin ayrıntıları
- Recep Mert/Star.com.tr
Tarayıcınızdan Google’a girin, görsellerde arama sayfası açın, idiot (aptal) yazıp aratın. Listelenen arama sonuçlarında ne görüyorsunuz? ABD Başkanı Donald Trump.
Aşağı doğru inildikçe kısmen azalsa da Google’ın Trump’ı “aptal” olarak gördüğü/gösterdiği net bir şekilde gözlerinizin önünde işte.
CEVAP BEKLEYEN SORULAR
Bu durum bir süredir ABD kamuoyunun da gündemindeydi. Dünyanın en büyük arama motoru Google, Trump’ı neden “aptal” ( idiot )olarak görüyor ya da gösteriyordu? Google kendisini “arama sonuçlarında hile yapmakla suçlayan” Trump’a karşı bir algı operasyonu mu yürütüyordu?
Her şey Trump’ın Google hakkında attığı “Google ve diğerleri Muhafazakarların seslerini bastırıyor ve bilgi ve haberleri saklıyorlar. Neyi görüp neyi göremeyeceğimizi kontrol ediyorlar. Bu çok ciddi bir durum - ele alınacak!” diyen tweetlerle mi başladı şimdilik bilinmiyor.
GOOGLE CEO’SU “APTAL” SORUSUNA NASIL YANIT VERDİ?
Trump-Google gerilimi nihayetinde Amerikan Kongresi’ne kadar taşındı.
Google CEO’su Sundar Pichai, Kongre’ye davet edildi ve kendisine şu soru soruldu: Google’ın görseller bölümünde aptal ( idiot ) kelimesi aratıldığında neden ABD Başkanı Donald Trump’ın fotoğrafları görülüyor? Böyle bir arama sonucu nasıl ortaya çıkıyor? Pichai “bilişimsel” bir dille cevap verdi:
Bugün biz öyle bir arama sağlıyoruz ki ne zaman bir kelime yazsanız Google olarak biz indeksimizde saklanan milyarlarca sayfayı tarıyoruz. Anahtar kelimeyi alıyor, web sitelerindekilerle eşleştiriyor ve bunları 200 farklı göstergeye göre sıralıyoruz. İlgisi, yeni olması, popülaritesi, diğer insanların o kelimeyi nasıl kullandığı gibi şeylere bağlı olarak herhangi bir zamanda o arama için en iyi sonuçları bulmaya çalışıyoruz. Harici denetimlerle bu sonuçların tarafsızlık ilkesine uyup uymadığını değerlendiriyoruz.
PICHAI: ARAMA SONUÇLARINA MÜDAHALE ETMİYORUZ
Pichai, bir Kongre üyesinin “Perde arkasındaki bazı adamlarınız kullanıcılara hangi sonuçların gösterileceğini belirlemiyor değil mi?” şeklindeki sorusuna ise şu yanıtı verdi: Hiçbir arama sonucuna müdahale etmiyoruz.
Pichai bu cevapla adeta “Trump’ı biz değil kullanıcılarımız aptal olarak görüyor” diyerek topu Google kullanıcılarına atmış görünse de Trump-Google tartışmasının sürmesi bekleniyor.
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