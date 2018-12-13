Trump'ı kim 'aptal' olarak görüyor?

Tarayıcınızdan Google’a girin, görsellerde arama sayfası açın, idiot (aptal) yazıp aratın. Listelenen arama sonuçlarında ne görüyorsunuz? ABD Başkanı Donald Trump.

Aşağı doğru inildikçe kısmen azalsa da Google’ın Trump’ı “aptal” olarak gördüğü/gösterdiği net bir şekilde gözlerinizin önünde işte.

CEVAP BEKLEYEN SORULAR

Bu durum bir süredir ABD kamuoyunun da gündemindeydi. Dünyanın en büyük arama motoru Google, Trump’ı neden “aptal” ( idiot )olarak görüyor ya da gösteriyordu? Google kendisini “arama sonuçlarında hile yapmakla suçlayan” Trump’a karşı bir algı operasyonu mu yürütüyordu?

Her şey Trump’ın Google hakkında attığı “Google ve diğerleri Muhafazakarların seslerini bastırıyor ve bilgi ve haberleri saklıyorlar. Neyi görüp neyi göremeyeceğimizi kontrol ediyorlar. Bu çok ciddi bir durum - ele alınacak!” diyen tweetlerle mi başladı şimdilik bilinmiyor.