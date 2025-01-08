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Dünya

Trump'ın ''asker kullanabiliriz'' tehdidine rest... ''Geri dönüşü olmayan bir fetih'' çıkışı geldi

Panama, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Panama Kanalı'nı kontrol edebilmek için gerekirse asker kullanabileceği yönündeki imasına, 'Panama Kanalı, geri dönüşü olmayan bir fetih' sözleriyle yanıt verdi.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 09:30 - Güncelleme:
Trump'ın ''asker kullanabiliriz'' tehdidine rest... ''Geri dönüşü olmayan bir fetih'' çıkışı geldi
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Panama Dışişleri Bakanı Javier Martinez-Acha, basına yaptığı açıklamada, Panama Kanalı'nın ülkesinin tam egemenlik mücadelesinin bir parçası olduğunu belirterek, "Panama Kanalı, geri dönüşü olmayan bir fetih." ifadesini kullandı.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino'nun sözlerini hatırlatan Acha, "Kanalımızın egemenliği müzakere edilemez. Kanalı kontrol eden tek güç Panama'dır ve öyle olmaya devam edecektir." dedi.

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Acha, Trump'ın göreve başlamasından sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin resmi, olağan ve ilgili kanallar aracılığıyla sağlanacağını belirtti.

Panama Dışişleri Bakanı Acha, Panama Kanalı'nın "pazarlık edilmemesi koşuluyla" ülkesinin diyaloğa her zaman açık olduğunu yineleyerek, "Kanalımız, insanlığa ve ticarete hizmet etme misyonuna sahiptir, bu, Panamalıların dünyaya sunduğu en büyük değerlerden biridir. Ayrıca, uluslararası topluma, herhangi bir çatışmaya taraf olmayacağımızın veya aktif bir şekilde dahil olmayacağımızın garantisini veririz." değerlendirmesinde bulundu.

Donald Trump, dünkü açıklamasında Panama Kanalı ile Grönland'ı kontrol edebilmek için gerekirse asker kullanabileceğini ima ederek, "Bu ikisi hakkında size güvence veremem. Belki bir şeyler yapmamız gerekebilir. Ekonomik güvenliğimiz için bunlara ihtiyacımız var." demişti.

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- PANAMA KANALI TARTIŞMASI

Trump, 22 Aralık'ta Panama'yı, Panama Kanalı'nın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçlamış, kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini söylemişti.

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın, kanalın yönetimini Panama'ya devretmesini "hata" olarak tanımlayan Trump, kanalın "başkalarının yararına değil" iki ülke arasındaki işbirliğinin simgesi olarak Panama'ya verildiğini kaydetmişti.

Panama Devlet Başkanı Mulino ise Trump'a yanıt olarak, "Vatandaşlarım, başkan olarak şunu kesin bir dille ifade etmek isterim ki, Panama Kanalı ve ona bağlı tüm alanlar, her metrekaresiyle Panama'ya aittir. Ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı pazarlık konusu değildir. Panama Kanalı Panama'ya ait ve öyle kalacak." ifadelerini kullanmıştı.

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