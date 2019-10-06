18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump'ın başı beladan kurtulmuyor! İkinci muhbir ortaya çıktı

ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna ile ilişkilerine ilişkin istihbarat görevlisi ikinci bir muhbirin daha olduğu ortaya çıktı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna ile yaptığı görüşmelere ilişkin ikinci bir muhbir daha ortaya çıktı.
 
ABD'de Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı bir telefon görüşmesinde, Demokrat rakibi Joe Biden'ı soruşturmasını istediğine dair bir şikayet mektubu hazırlayan ve Trump'a karşı azil soruşturması açılmasına neden olan muhbirin ardından, ikinci bir muhbir olduğu belirlendi.
 
Amerikan istihbarat görevlisi olduğu belirtilen ilk muhbiri temsil eden hukuk şirketi yetkilisi avukat Mark Zaid, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, yine istihbarat görevlisi ikinci bir muhbirin daha olduğunu belirtti.
 
Zaid, söz konusu muhbirin, Amerikan İstihbaratı Başmüfettişliği ile Trump'ın Ukrayna ilişkilerine dair konuştuğunu ancak henüz bir şikayet mektubu sunmadığını kaydetti.
 
TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI
 
Trump ile Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu.
 
Trump'ın, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde bu ülkeden, Joe Biden'ın oğlunu soruşturmalarını istediği öne sürülmüştü. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuştu.
 
Trump'ın Ukrayna liderine ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.
 
ABD Başkanı Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını bildirmişti.
 
Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

İnanılmaz olay! Geri dönüp kendilerini kovalayan polisi kurtardılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Skandal sonrası ABD Büyükelçiliği'nden ikinci açıklama

Skandal sonrası ABD Büyükelçiliği'nden ikinci açıklama

Almanya'dan Türkiye açıklaması

Almanya'dan Türkiye açıklaması

Mevziler kazıldı, namlular Suriye'ye çevrildi! İşte sınırda son durum

Mevziler kazıldı, namlular Suriye'ye çevrildi! İşte sınırda son durum

Çin'den dikkat çeken 'İran' kararı: Çekildiler

Çin'den dikkat çeken 'İran' kararı: Çekildiler

Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor | CANLI

Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor | CANLI

Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak'ın oğullarının renkli okçuluk mücadelesi

Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak'ın oğullarının renkli okçuluk mücadelesi

Diyarbakır'da gergin anlar! 'Evlat katilleri' diye bağırdı, binaya girmek istedi

Diyarbakır'da gergin anlar! 'Evlat katilleri' diye bağırdı, binaya girmek istedi

'Yiyorsa gelin alın' demişti! PÖH gözaltına aldı

'Yiyorsa gelin alın' demişti! PÖH gözaltına aldı
 

POPÜLER HABERLER

İşte milli gurur Akıncı TİHA´nın yeni test görüntüleri

İşte milli gurur Akıncı TİHA´nın yeni test görüntüleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA