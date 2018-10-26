Trump'ın danışmanı Flynn Kaşıkçı'nın katilleri arasında yer alan Assiri ile İran'ı görüştü

The Daily Beast haber sitesinde yer alan bilgilere göre 2017 Ocak ayında Veliaht Prens İbn Selman'ın talimatıyla Suudi Arabistan İstihbarat Şefi Ahmed el Assiri ABD'ye giderek ABD Başkanı Trump'ın danışmanı Flynn ile bir araya geldi.

New York'taki toplantılara Lübnanlı iş adamı George Nader'in de katıltığı ve hatta Nader'in toplantılar için arabuluculuk yaptığı belirtildi.

Toplantılara aynı zamanda İsrailli sosyal medya stratejisti Joel Zamel'in de katıldığı bilgileri haberde yer aldı.

Ocak ayında 2 gün boyunca gerçekleştirilen toplantılara Trump'ın eski danışmanları arasında yer alan Steve Bannon'ın da katıldığı ve görüşmelerin içeriğinin İran'da rejim değişikliği olduğu ifade edildi.

Amerikan New York Times gazetesi yine bu yılın başlarında ABD yönetiminin Suudi Arabistan ve BAE ile İran'da rejim değişikliğini planladığını iddia etmişti.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na giren gazeteci Cemal Kaşıkçı Suudi yetkililerce vahşice öldürülmüştü.

Suudi Arabistan yönetimi en başta olayı yalanlasa da sorumluların tutuklandığını ve bunların arasında Suudi Arabistan İstihbarat Şefi Ahmed el Assiri'nin olduğunu belirtmişti.