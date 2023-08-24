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Dünya

Trump'ın eski özel kalem müdürü Meadows, teslim oldu

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığı döneminde özel kalem müdürü olan Mark Meadows, Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında mahkemeye teslim oldu.

AA24 Ağustos 2023 Perşembe 23:40 - Güncelleme:
Trump'ın eski özel kalem müdürü Meadows, teslim oldu
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Eski Beyaz Saray çalışanı Meadows, hapishane kayıtlarına göre, öğleden sonra Georrgia'daki Fulton İlçe Yüksek Mahkemesine gelerek gözaltı işlemlerini tamamladı.

Meadows, teslim olmadan önce 100 bin dolarlık kefalet ödemeyi kabul etti.

Dava dosyasında Meadows'un, Trump ile Georgia Eyaleti Sekreteri Brad Raffensperger arasında yapılan ve Trump'ın Raffensperger'i kendi lehine yeterli oyu "bulmasına" yardım etmeye çağırdığı görüşmeye dahil olmasıyla bağlantılı suçlandığı belirtildi.

Görüşme kaydında, seçimlerde hile yapıldığını ve kritik eyaletlerden Georgia'daki seçimleri kendisinin kazandığını savunan Trump'ın, "Tek istediğim şey bu; elde ettiğimizden bir fazlası olan 11 bin 780 oyu bulmak istiyorum çünkü eyaleti biz kazandık." sözleri dikkati çekmişti.

Aynı dava kapsamında yargılanan Donald Trump, pazartesi 200 bin dolar, dün teslim olan avukat Rudy Giuliani ise çarşamba 150 bin dolar kefalet ödemeyi kabul etmişti.

Fulton Bölge Savcısı Fani Willis'in söz konusu davada suçlanan 19 kişi için verdiği süre cuma dolarken, Trump'ın ilerleyen saatlerde teslim olması bekleniyor.

  • Mark Meadows
  • Trump
  • seçim müdahalesi

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