Trump'ın eski danışmanı Flynn hakkında mahkemeye yardımcı olduğu gerekçesiye hapis cezası istenmedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim ekibi ve geçiş ekibinin Rus yetkilileri ile görüşmeleri konusunda FBI'ya yalan söylemesi sebebiyle hakkında hapis cezasıyla dava açılan ABD Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'e Özel Savcı Mueller'den destek geldi.

Özel Savcı Mueller, mahkemeye sunduğu dosyada ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığa geçiş dönemi ekibinin Ruslarla irtibatı konusunda Michael Flynn'in, birinci elden önemli bilgiler vererek mahkemeye yardımcı olması sebebiyle hapisle cezalandırılmamasını istedi.

Michael Flynn, Donald Trump’ın ABD Başkanlığını devralmasından sonra çok kısa bir süre ulusal güvenlik danışmanlığı görevi yapmıştı. Seçimlerde Trump’ı destekleyen Flynn, seçimlerin hemen ardından Rusya’nın ABD Büyükelçisi Sergei Kislyak ile ABD’nin Rusya’ya yaptırımları konusunda görüşmüştü. Görüşmenin ortaya çıkması üzerine Michael Flynn görevinden istifa etmişti. Flynn bu görüşmeyle ilgili olarak FBI’a yalan söylediği için hakkında hapis cezası gerektiren dava açılmıştı. Soruşturmayla görevlendirilen Özel Savcı Mueller, ABD Bölge Mahkemesine Emekli Korgeneral Michael Flynn’in, Donald Trump’ın başkanlık geçiş dönemindeki ekibinin Rus yetkililerle yaptığı görüşmeler konusunda birinci elden önemli bilgiler vermesi sebebiyle hapisle cezalandırılmamasını isteyen bir rapor verdi.

ABD'nin Eski Ulusal Danışmanı Michael Flynn o zamanki Rusya’nın ABD Büyükelçisi ile yaptığı görüşmesiyle ilgili olarak 1 Aralık 2017’de FBI’a yalan söylediği için yargılanıyordu. Özel Savcı Mueller, ekibinin ve Adalet Bakanı ekibinin Flynn’in 19 defa ifadesini aldığını, bu ifadelerin içinde Trump’ın kampanya ve geçiş dönemi ekibinin Rus hükümeti bağlantılarıyla ilgili ve daha önce bilinmeyen suç soruşturmalarıyla ilgili olduğunu belirtti.

Mueller, mahkemeye sunduğu raporunda "Sanık (Trump) geçiş ekibinin Rus hükümet yetkilileri arasındaki etkileşimlerin içeriği ve konusu hakkında birinci elden bilgi sağladı” ifadelerini kullandı.

Karar 18 Aralık'ta

Öte yandan ABD Washington Bölge Mahkemesinin Trump’ın eski Ulusal Danışmanı Michael Flynn hakkında 18 Aralık'ta karar vermesi bekleniyor. Flynn geçen sene Aralık ayında Rus büyükelçisi ile görüştüğü konusunda FBI’ya yalan söylemekten suçlu bulunmuştu.

Mueller, raporunda "Flynn’in uzun askeri ve halk hizmet kayıtları onu, Rusya soruşturmasında yer alan herhangi bir insandan farklı kılıyor” ifadesini kullandı. Flynn’in avukatlarının kendi raporlarını gelecek haftaya kadar vermesinin beklendiği kaydedildi.

Flynn’in en fazla 5 yıl hapis cezası almasının beklendiği ancak Özel Savcı Mueller, Flynn’in en fazla 6 ay hapis cezası alacağı veya hiç hapis cezası almayacağını ifade etti.