30 Eylül 2025 Salı
Dünya

Trump'ın Gazze planına İsviçre'den destek

30 Eylül 2025 Salı 10:23
İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından Gazze'de çatışmayı sona erdirmek için hazırlanan plana ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "ABD'nin savaşı sona erdirme ve kalıcı barış için perspektif açma önerisini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsviçre'nin, sivillerin korunması ve tüm esirlerin serbest bırakılması, insani yardım erişiminin garanti altına alınması ve iki devletli çözüme dayalı kalıcı barışın temellerinin atılmasını sağlayan, uluslararası hukuka dayalı her türlü girişimi destekleyeceği kaydedilen paylaşımda, tüm tarafların bu ivmeyi yakalaması için teşvik edildiği belirtildi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıklaması yapmıştı.

