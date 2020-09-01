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Dünya

Trump'ın, hastaneye kaldırıldığı iddiaları yalanlandı

ABD Başkanı Donald Trump 'geçici felç nedeniyle hastaneye kaldırıldığı' iddialarını yalanladı.

AA01 Eylül 2020 Salı 19:55 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 19:55
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 ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl "geçici felç" geçirerek, hastaneye kaldırıldığı iddialarını reddetti.

New York Times Muhabiri Michael Schmidt, yazdığı yeni kitabında, Trump'ın geçen kasım ayında bir dizi geçici felç geçirerek Walter Reed Sağlık Merkezine kaldırıldığını ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'e de Trump'a bir şey olması durumunda başkanlık koltuğu için hazır olmasının söylendiğini öne sürdü.

Kitabın, söz konusu bölümlerinin basına sızmasının ardından Başkan Donald Trump, iddaları Twitter hesabından yalanladı.

Trump, "Asla bitmiyor! Şimdi de favori başkanınızın, benim, geçici felç geçirerek Walter Reed Sağlık Merkezine gittiğimi söylemeye çalışıyorlar. Bu söylenenler asla bu adayın başına gelmedi. Yalan haber." ifadesini kullandı.

Öte yandan Trump, söz konusu iddialar için Demokratların başkan adayı Joe Biden'ı hedef göstererek, "Belki de bu iddialar, başka bir partinin başkan adayına işaret ediyordur." dedi.

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