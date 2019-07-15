Daily Mail’de yer alan yeni yazışmalara, Darroch’un ABD Başkanı Donald Trump’ın sırf kişisel sebeplerden ötürü İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğine inandığını ortaya koydu. Yazışmalarda Trump’ın sırf eski Başkan Barack Obama’ya gadezinden onun yaptığı nükleer anlaşmadan çekildiği bilgisine yer verildi. Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın ABD’li mevkidaşı Pompeo ile görüşmesinde Amerikalıları anlaşmada kalmaya ikna edemediğini kaydedildi.