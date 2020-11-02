Trump'ın İsrail'e verdiği desteğe rağmen Amerikan Yahudileri Biden'ın yanında

AA 02 Kasım 2020 Pazartesi 14:28 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 14:30

Trump, İsrail sağından ve ABD'deki İsrail yanlısı lobilerden sınırsız destek alıyor ancak yine de Amerika Yahudilerinin oylarını kazanmayı pek başaramamış görünüyor.



Trump uzun zamandır Amerikan Yahudilerinin "İsrail'i sevmediklerini" ileri sürerek, Demokrat aday lehine oy kullanacaklarından şikayet ediyor. Trump'ın açıklamaları ABD'deki Yahudi örgütletinin tepkisini topluyor.

İsrailli yetkililerin açıklamalarına göre, Trump, İsrail'e başka hiçbir ABD başkanının sağlamadığı şeyler sundu. Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdı, ABD büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı ve Filistinlilere mali yardımı kesti.

Trump bunlarla yetinmeyerek Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington'daki ofisini kapattı, işgal altındaki Filistin toprakları üzerine inşa edilen Yahudi yerleşimleri "yasal" kabul etti ve İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdı.

Trump ayrıca seçimlerden aylar önce, birkaç Arap ülkesi ile İsrail arasındaki normalleşme sürecine öncülük etti. Bilimsel iş birliği için ayrılan ABD yardımının Batı Şeria ve Golan Tepeleri'ndeki Yahudi yerleşim birimlerinde kullanılmasını engelleyen kısıtlamaları da iptal etti.

Her şeyden önce Trump, İsrail'in Batı Şeria'nın yüzde 30'undan fazlasının ilhakını içeren "Yüzyılın Anlaşması" adını verdiği sözde Orta Doğu barış planı sundu.



Bu plan ayrıca Tel Aviv'e “Nehirden (Batı Şeria) Denize (Akdeniz)” olarak tabir edilen bölgede tam güvenlik egemenliği verirken, Filistinli mültecilerin topraklarına dönüş hakkını engelliyor.

- İsrail Trump'ı desteklerken, Amerikan Yahudilerinin oyu Biden'a

Bu desteğe rağmen, Amerikan Yahudi Komitesi tarafından yayımlanan bir anket, Amerikan Yahudilerinin yüzde 75'inin Demokrat aday Biden'a, yüzde 22'sinin ise Trump'a oy vereceğini gösteriyor. İsrail’in Jerusalem Post gazetesi söz konusu anketin sonuçlarını 19 Ekim'de yayımladı.

İsrail gazetesi Haaretz de temmuz ayında ABD Yahudilerinin sayısının 6,9 milyon ulaştığını ve bunun da İsrail'deki Yahudi nüfusuna yakın olduğunu paylaşmıştı. Ancak İsrail'deki Yahudiler çoğunlukla rakibi Biden yerine Başkan Trump'ı destekliyor.

İsrail gazetesi Yediot Aharonot'un 12 Ekim'de yayımladığı anket, İsraillilerin yüzde 63'ünün Trump'ı, yüzde 18'inin ise Biden'ı desteklediğini gösteriyor.

ABD'de yaşayan siyasi analist Khaimi Shalev, Haaretz tarafından 28 Ekim'de düzenlenen çevrim içi bir sempozyumda "Amerikan Yahudileri ile İsrailli Yahudilerdin yaklaşımlarının tamamen birbirine zıt olduğunu" ifade etti.

Shalev, son anketlerin Amerikan Yahudilerinin yüzde 75 ila 77'sinin Biden, yüzde 22'sinin Trump lehine oy kullanacağını gösterdiğine işaret etti.

ABD'nin 1967'de işgal edilen Filistin topraklarındaki İsrail'in bilimsel araştırma projelerine destek vermeme kararını kaldırması dahil İsrail'e yönelik atılan son adımların da Trump'a yardımcı olmadığını vurgulayan Shalev, şunları kaydetti:

"İsrailliler, ABD'nin içinde olup bitenleri hesaba katmadan Trump'ın kendileri için harika bir başkan olduğunu düşünüyor ve bu, ABD Yahudileri ile İsrailli Yahudiler arasındaki genişleyen uçurumun bir ifadesi."

Geçmiş seçim verileri incelendiğinde de Amerikan Yahudilerin daima demokrat adayları desteklediği görülüyor.



- Amerikan Yahudilerinin geçmiş seçimlerde kullandıkları oylar

ABD merkezli Yahudi Sanal Kütüphanesi'nde yayımlanan verilere göre, 2016'da yapılan son başkanlık seçimlerinde Amerikan Yahudilerinin yüzde 24'ü Trump'a, yüzde 71'i ise demokrat aday Hillary Clinton'a oy verdi.

2012'deki başkanlık seçimlerinde de Amerikan Yahudilerinin yüzde 69'u Demokrat Parti'nin adayı Barack Obama'yı desteklerken, yüzde 30'u Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Mitt Romney'den yana oy kullandı.

2008'de yapılan başkanlık seçimlerinde Yahudilerin yüzde 78'i yine Obama'ya oy verirken, yüzde 22'si Cumhuriyetçi Parti'nin adayı John McCain'i destekledi.

2004'deki seçimlerde Yahudilerin yüzde 76'sı Demokrat aday John Kerry'ye, yüzde 24'ü Cumhuriyetçi Parti adayı George W. Bush'a oy verdi.

2000 yılında da Yahudilerin yüzde 79'u Demokrat aday Al Gore'u, yüzde 19'u George W. Bush'u destekledi.

Amerikan Yahudilerin çoğunun, 1920'de yapılan seçimler dışında her zaman demokrat adaylardan yana oy kullandığı görülüyor. 1920'de ise Yahudilerin yüzde 19'u Demokrat Parti adayı James M. Cox'a, yüzde 43'ü ise Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Warren G. Harding'e oy vermişti.

- 15 zengin Yahudi, seçim kampanyalarının en önemli destekçileri arasında

ABD Yahudilerinin Biden lehine oy kullanma eğilimi, başkanlık seçimlerinde adayların kampanyalarına yüz milyonlarca dolar destek veren zengin Yahudilerin yöneliminin de bu şekilde olduğu anlamına gelmiyor.

ABD merkezli Yahudi Telgraf Ajansı 24 Eylül'de yayımladığı raporda, 15 zengin Yahudi'nin, başkan adaylarının seçim kampanyaları için yaptığı finans desteğini inceledi.

Tom Steyer'ın Demokratlara 54 milyon dolar, Stephen ve Christine Schwarzman çiftinin Cumhuriyetçilere 28,4 milyon dolar, Demokratlara 8 bin 400 dolar destek verdiği ifade edilen raporda, Sheldon ve Miriam Adelson çiftinin, Cumhuriyetçilere 28 milyon dolar, Donald Sussman'ın Demokratlara 22,3 milyon dolar, Cumhuriyetçilere 5 bin 600 dolar, James ve Marilyn Simons çiftinin de Demokratlara 21 milyon dolar destek verdiği aktarıldı.

Jeffrey ve Janine Yass çiftinin Cumhuriyetçilere 13 milyon dolar, Paul Singer'in de yine Cumhuriyetçilere 8,8 milyon dolar finans desteği sağladığı aktarılıyor.

ABD'deki büyük siyonist lobiler, seçilecek başkanla ilişkilerini korumak için herhangi bir adaya karşı aleni olarak net bir tutum içine girmiyor.

Ancak Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi, Trump'ın, başta Filistinliler ve İran'a karşı olmak üzere İsrail konusundaki tutumunu ısrarla övüyor.