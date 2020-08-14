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Dünya

Trump'ın kardeşi ''ağır hasta'' olduğu için hastaneye kaldırıldı

ABD Başkanı Trump'ın en büyük destekçisi kardeşi Robert Trump'ın New York'ta hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

AA14 Ağustos 2020 Cuma 18:24 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 18:24
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ABD Başkanı Donald Trump'ın kardeşi Robert Trump'ın "ağır hasta" olduğu ve New York'ta hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Robert Trump'ın New York'ta hastaneye kaldırıldığını doğruladı.

McEnany, Başkan Trump'ın kardeşiyle iyi bir ilişkisi olduğunu vurguladı.

Öte yandan Trump'ın bugün New Jersey'deki programı öncesi New York'a uğrayarak kardeşini ziyaret etmesi bekleniyor.

72 yaşındaki Robert Trump, Amerikan kamuoyunda kardeşi Donald Trump'a verdiği destekle biliniyor.

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