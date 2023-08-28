ABD'nin Georgia eyaletinde 2020'deki seçim sonuçlarına müdahale etmekle suçlanan eski Başkan Donald Trump'ın mahkemeye çıkacağı tarih belli oldu. Fulton Bölge Mahkemesi Yargıcı Scott McAfee, Trump'ın Georgia'daki seçim sonuçlarını değiştirmekle suçlandığı davasındaki suçlamalardan dolayı 6 Eylül sabah 09.30'da mahkemeye çıkarılacağını ve söz konusu suçlamalarla ilgili diğer 18 kişinin de hakim karşısına çıkacağını açıkladı.

Trump, Georgia'daki dava öncesi geçtiğimiz 25 Ağustos'ta cezaevine giderek teslim olmuş, burada gözaltı işlemleri sırasında sabıka fotoğrafı çektirmişti. Ülke tarihinin sabıka fotoğrafı çeken ilk başkan olan Trump, 200 bin dolar kefalet karşılığı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.