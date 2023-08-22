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Dünya

Trump'ın seçim müdahalesi davasında bir kişi teslim oldu

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a 'Georgia eyaletinde 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale ettiği' iddiasıyla açılan ve 18 kişiye daha suçlama yöneltilen dava bağlamında Trump'ın avukatı Sidney Powell için çalışan Scott Hall'un teslim olduğu bildirildi.

AA22 Ağustos 2023 Salı 17:23 - Güncelleme:
Trump'ın seçim müdahalesi davasında bir kişi teslim oldu
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ABD yerel basınında yer alan haberlere göre Hall, dava bağlamında teslim olan ilk isim oldu.

Fulton Bölge Hapishanesine giriş yapan Hall'un burada kayıtları oluşturuldu.

"SullivanStricker" adlı veri bilimi şirketi çalışanı Hall hakkında 7 ayrı suçlama bulunuyor.

Eski ABD Başkanı Trump ise davaya ilişkin mahkemeye ifade vermek üzere 24 Ağustos'ta Atlanta kentine gideceğini duyurmuştu.

- Trump'a açılan son dava

Georgia'nın Atlanta kentinde, "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat edilen iddianame, 14 Ağustos'ta kamuoyuna açıklanmıştı.

98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" başlıklarının da bulunduğu 13 suç isnat edilmişti.

Trump'ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ve John Eastman ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti.

  • Eski ABD Başkanı Donald Trump
  • trump davası

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