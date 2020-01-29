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Dünya

Trump'ın sözde barış planı Netanyahu'ya yaradı

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı sözde barış planının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un oylarında artış yaşandı.

AA29.01.2020  15:59 - Güncelleme: 29.01.2020  15:59

İsrail'de yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, Trump'ın sözde barış planı Netanyahu'nun partisi Likud'a oy olarak döndü.

Önceki kamuoyu yoklamalarında 120 sandalyeli Meclise 32 milletvekili göndereceği tahmin edilen Likud, sözde barış planının açıklanmasının ardından yapılan ankete göre milletvekili sayısını 35'e yükselterek birinci parti konumuna geldi.

Sözde barış planı açıklanmadan önce yapılan kamuoyu yoklamalarında 2 Mart'taki seçimde 35 milletvekili çıkaracağı öngörülen Mavi-Beyaz İttifakının ise oy kaybederek sandalye sayısını 33'e düşürdüğü görüldü.

Bu verilere göre, İsrail'de 17 Eylül 2019'daki seçimi kazanan ve 2 Mart'ta yapılacak seçimde de yarışı önde tamamlayacağı düşünülen Mavi-Beyaz İttifakı, Netanyahu'nun partisinin arkasında kalarak ikinci sıraya geriledi.

Kamuoyu araştırması ayrıca, İsraillilerin yüzde 66'dan fazlasının Trump'ın sözde barış planını desteklediğini, buna karşı çıkanların oranının ise yüzde 16'nın altında olduğunu ortaya koydu.

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