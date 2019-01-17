Trump’ın Suriye’den çekilmeyi yavaşlatma kararına Irak gezisinin neden olduğu iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın 26 Aralık Çarşamba günü Irak'ın Enbar vilayetindeki Aynü'l Esed Askeri Üssü'ne sürpriz ziyareti sırasında ABD’li komutanlarla yaptığı görüşmenin, Suriye’den çekilme kararını yavaşlattığı ileri sürüldü.

Amerikan CNN kanalında yer alan habere göre, DEAŞ’a yönelik mücadelenin konuşulduğu askeri üsteki toplantı sırasında Trump, DEAŞ’ın tamamen yenilgiye uğratılmadığı ve ordunun biraz daha zamana ihtiyacı olduğu konusunda aralarında DEAŞ karşıtı koalisyonun komutanı Paul LaCamera’nın da bulunduğu bir dizi ABD’li komutan tarafından uyarıldı.

CNN’e konuşan ABD’li yetkililerin verdiği bilgiye göre, DEAŞ militanlarının son kalıntılarının Orta Fırat Vadisi’ndeki Hajin’de bulunduğu ve ABD ordusunun DEAŞ’ın tüm kalelerini henüz ortadan kaldırmadığı konusunda bilgilendirilen Trump için toplantıda konuşanlar Vaşington’daki ulusal güvenlik ekibiyle yaptığı görüşmelerden çok daha aydınlatıcı oldu.

Gezi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada Trump, Vaşington’daki yetkililer yerine sahadaki komutanlarla konuşmanın, durum hakkında kendisini daha iyi hissettirdiğini söyledi.

Aynü'l Esed Askeri Üssü'ndeki toplantı hakkında Reuters’a konuşan bir başka yetkili de toplantının Trump’ın düşüncesini etkilemesi açısından “kesinlikle” ufuk açıcı olduğunu düşündüğünü ifade etti.

45 dakika süren toplantının, ABD ordusu ve diplomatlarına Suriye'den daha tedbirli bir çıkış planı için zaman kazanma fırsatı verdiği de belirtildi.

ABD Başkanı Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi sırasında Suriye’den ABD birliklerini “hızlı” bir şekilde çekme kararı alması ABD’de birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmış, Savunma Bakanı James Mattis ve DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk kararı protesto etmek için istifa etmişti.